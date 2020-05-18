الإمارات تطلق تطبيقا للتواصل مع الأقارب والأصدقاء

أطلق بريد الإمارات تطبيق "أي بوست كارد" الرقمي، الذي يمكن المستخدمين من التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء.

وتقوم فكرة التطبيق على إنشاء بطاقات بريدية مخصصة وإرسالها للأصدقاء والأقارب، كما يسمح للمستخدمين بتخصيص الصور وإنشاء النسخ التي يرغبون بها، وهذه الخدمة متاحة أيضا للشركات لإرسالها إلى الموظفين حسبما أفاد موقع الرأي الإماراتي.

علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين إضافة مقاطع الفيديو عن طريق تحميلها والوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة، وعند الانتهاء من إنشاء البطاقة البريدية، سيتولى بريد الإمارات طباعة البطاقة وترتيب عملية التوصيل إلى المستلمين بدون لمس مباشر.

يأتي إطلاق التطبيق خلال شهر رمضان لمنح الفرصة للأفراد والمؤسسات في استخدام التصاميم وإنشاء التهاني المخصصة والشخصية لأصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وبأسعار تبدأ من 20 درهماً للبطاقة البريدية، تتوفر الخدمة حالياً للتوصيل داخل دولة الإمارات، وسيتم طرحها قريباً للتوصيل في الأسواق الدولية.