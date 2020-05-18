تسجيل
19:30 GMT18 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة الخرطوم

    حقيقة الانشقاقات داخل الجبهة الثورية في السودان؟

    © Sputnik . Александр Гращенков
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/73/1044787333_0:304:3099:2048_1200x675_80_0_0_4cce15989545aa48b2225affa302be8b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005181045466843-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    بعد شهور من المفاوضات بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة في جوبا لإحلال السلام في البلاد في مختلف المسارات، وعندما قاربتا على الوصول للاتفاق الشامل، يبدو أن هناك اختلافات بين الهادي إدريس ونائبه مناوي.

    حيث تناولت بعض وسائل الإعلام أن الجبهة أبلغت جنوب السودان أنها أصبحت فصيلان، فصيل بقيادة مناوي والآخر بقيادة الهادي إدريس، وطلبت من جوبا التي تحتضن عملية التفاوض وضع هذه التطورات بعين الاعتبار في مفاوضات السلام التي ترعاها.

    إعادة الهيكلة

    قال مصدر في الجبهة الثورية، إن الأوضاع كانت تسير بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية، وتم إنجاز معظم الملفات في كل المسارات، بل إن الأمر وصل إلى أنه تم تحديد يوم الاحتفال بالتوقيع على الاتفاق بشكل كامل مع الحكومة بعد أن تم الانتهاء من المسارات.

    مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني
    © AFP 2020 / EBRAHIM HAMID
    رئيس مفوضية العدالة الشاملة يكشف أسباب تجدد الصراعات المسلحة في السودان

    وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك" تفٱجأت الجبهة بتقدم أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان وأحد مؤسسي الجبهة الثورية بمبادرة، تطالب بإعادة هيكلة رئاسة الجبهة، بحيث تكون رئاسة الجبهة أفقية وليست رأسية، أي إدارة جماعية، وقد قوبلت تلك المبادرة بالرفض من جانب أعضاء الجبهة، ما دفع مناوي إلى الانسحاب من الجبهة والتي يشغل فيها منصب نائب الرئيس.

    وتابع المصدر، انسحاب مناوي في هذا التوقيت قد يتسبب في وضع بعض الصعوبات أمام إتمام الاتفاقات على الأرض، وقد تكون جهات خارجية تقف وراء تلك الخطوة لمنع التوصل لاتفاق سلام واستقرار البلاد.

    السلام الأعرج

    من جانبه قال منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة بالسودان، إن رئيس حركة تحرير السودان مناوي، لديه مواقف معنا منذ أكثر من شهر، حيث دعا إلى فتح منبر التفاوض بجوبا ليشمل الجميع من أجل تحقيق سلام شامل، وإعادة هيكلة الجبهة الثورية وفتحها وتوسيع المشاركة فيها.

    وأضاف رئيس العدل والمساواة لـ"سبوتنيك" مناوي دعا أيضا إلى الوساطة لاستيعاب فصائل أخرى مسلحة من دارفور لتكون جزء من العملية التفاوضية، وفي حال لم يتحقق ذلك هو هدد بموت الجبهة الثورية.

    سد النهضة الإثيوبي
    © AP Photo / Elias Asmare
    إثيوبيا تصعد أزمة "ملء سد النهضة" بقرار جديد بشأن مصر والسودان

    وأشار أرباب إلى أن "الجبهة الثورية هي المعنية والمسؤولة في المقام الأول قبل أي جهة أخر عما يجري في صفوفها، وبالتأكيد هذا الانسحاب سيؤثر على كل عملية السلام العرجاء بجوبا".

    أمر مؤسف

     أما بكري عبد العزيز نائب رئيس لجنة دعم الحكومة السودانية فقال، إن ما يحدث هو أمر مؤسف من الشركاء داخل الجبهة الثورية، وهذا يحدث شرخ في عملية السلام.

    وأضاف بكري لـ "سبوتنيك"، "كنا نتوقع هذا الانشقاق أو الخلاف لأننا رصدنا العديد من الجهات التي تسعى لذلك، في الداخل والخارج، ولا أستبعد ضلوع الصادق المهدي والذي يسير الآن في طريق خطير، لذلك على الأخوة في الجبهة الثورية الاحتفاظ بوحدتهم حتى نكمل أهداف ثورة ديسمبر العظيمة ولا نسمح لأعداء الوطن أن يكسبوا هذا الشوط "السلام أولا".

    مذكرة مناوي

    وكان مني أركو مناوي قد قدم مذكرة يوم الجمعة الماضي 15 مايو/أيار إلى توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السودان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها وجاء في مقدمتها تأكيد الحركة على تمسكها بمنبر التفاوض والتزامها بإعلان جوبا وإعلان وقف إطلاق النار.

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    مقتل 9 وإصابة 16 من قوات الدعم السريع في السودان جنوبي كردفان

    وأكد مناوي في مذكرته، "إنه في إطار الحرص التام على تحقيق السلام الشامل والمستدامة وضمان سير العملية السلمية "نود أن نطلعكم بمستجدات ما يجرى داخل الجبھة الثورية السودانية والتي أشرنا إلیھا في بیان سابق قبیل ایام عما يمكن أن يتمخض من اجتماعات المجلس القيادي التي انعقدت بشأن الرؤية الإصلاحية المقدمة من حركة تحرير السودان".

    وأضافت المذكرة "بناء على التطورات المذكورة نود أن نحيطكم علما بأن الجبھة الثوریة الان واقعيا تتكون من فصلين أحدھما بقیادة حركة /جیش التحریر السودان والآخر بقيادة الدكتور الھادي إدریس، وعلى ضوء ھذا الواقع یسرنا أن نبلغكم بأننا سوف نخاطبكم منذ ھذا التاریخ باسم الجبھة الثوریة السودانیة جناح حركة /جیش تحریر السودان وھي على استعداد للتعاون مع قيادة دولة جنوب السودان وعلى وجه الخصوص مع فريق الوساطة لتحقيق السلام في منبر جوبا كما نجدد التزامنا بإعلان جوبا وإكمال ما تبقى من ملفات التفاوض ونأمل الأخذ بعین الاعتبار التطور الجديد للجبھة الثوریة السودانیة بغية تحقيق سلام شامل ومستدام في السودان".

    الجبهة الثورية

    ونفت الجبهة الثورية في بيان لها اليوم الاثنين تلقت "سبوتنيك" نسخة منه وجود أية انشقاقات في صفوفها وقالت الجبهة "تناقلت وسائل الإعلام أخباراً بوجود انشقاق داخل الجبهة الثورية، عليه نؤكد بأن هذه الاخبار غير صحيحة، الجبهة الثورية مؤسسة سياسية يحكمها دستور وهياكل تنظيمية فخروج أي فصيل من فصائلها عن المؤسسية لا يعني ذلك انشقاقاً.

    رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح برهان
    © AFP 2020 / Sudan TV / AFP
    السودان... تعيين اللواء يس إبراهيم يس وزيرا للدفاع

    وتابع البيان، "الجبهة الثورية بأغلبية فصائلها ثمانية تنظيمات من أصل تسعة تؤكد بأنها موحدة تحت قيادتها المنتخبة من قبل مجلسها القيادي برئاسة الدكتور الهادي ادريس وتنفي وجود جبهتين، وهناك رؤية للإصلاحات، تقدمت بها حركة تحرير السودان قيادة مناوي، تم تناولها في اجتماعات المجلس القيادي وشكلت لجنة لدراستها مع مقترحات أخرى لتقديم مقترحات في إطار الدستور والهياكل التنظيمية القائمة، والمجلس القيادي للجبهة الثورية في حالة انعقاد وسوف يخرج ببيان تفصيلي حول القضايا التنظيمية وسير العملية السلمية".

    تاريخ الجبهة

    تأسست الجبهة الثورية السودانية بإعلان كودا الموافق 7 أغسطس/آب 2011 بالتوافق بين مكوناتها حول برنامج الحد الأدنى لمجابهة سلطة الانقاذ وإيجاد بديل ديمقراطي فدرالي لسودان موحد، بالتوازي مع التضحيات الكبيرة التي قدمتها الجبهة ، تواصلت حوارات عميقة  بين مكوناتها حول الوصول إلي شكل توافقي لإدارتها ، إلا أن تلك الحوارات لم تنجح للحفاظ على وحدتها فانقسمت  إلى جبهتين ثم توحدت مرة أخرى بإعلان ألمانيا في 3 فبراير 2019 بين رئيس الجبهة الثورية بقيادة  مني اركو مناوي ورئيس الجبهة الثورية بقيادة الرفيق فريق مالك عقار.

    تم تشكيل مؤسساتها الحالية في سبتمبر 2019 بالتوافق بين الأطراف المكونة للجبهة، إلا أنه ورغم قصر مدة القيادة الجديدة نسبيا، فقد صاحبت هذه التجربة العديد من الإخفاقات أخطرها محاولة جرجرة الجبهة واستغلالها كمظلة لأطر إيدولوجية استجابة لرغبة بعض مكوناتها، بل أصبحت للأسف منصة لاستهداف أحد أهم مكوناته، وهي حركة/ جيش تحرير السودان، الأمر الذي يهدد بقاءها تحالف متماسك يحفظ توازن مصالح مكوناتها المختلفة.

    انظر أيضا:

    إثيوبيا تصعد أزمة "ملء سد النهضة" بقرار جديد بشأن مصر والسودان
    رئيس مفوضية العدالة الشاملة يكشف أسباب تجدد الصراعات المسلحة في السودان
    إعلان موعد التوقيع على اتفاق السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبان من مدرسة الثانوية العامة، أثناء التقاط صور للذكرى أمام المنزل، على خلفية إلغاء حفلات التخرج مع تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في لوس آنجلوس، الولايات المتحدة، 17 مايو 2020.
    حفل التخرج في ظل جائحة "كورونا"
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك