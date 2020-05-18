لمكافحة كورونا... قطر توقف جميع الأنشطة التجارية

قررت السلطات القطرية إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء ​الصيدليات​ ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو/ أيار حتى 30 منه.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

خامسا: إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال الفترة من 19/ 5/ 2020 وحتى 30/ 5/ 2020، ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة، بينما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الضحايا عند 15.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 4899 حالة.

سادسا: في حالة عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وفي حالة عدم الالتزام بالقرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.