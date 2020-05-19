الجيش الوطني الليبي: انسحابنا من قاعدة "الوطية" تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش اللييى، العميد خالد المحجوب، عن أن انسحاب الجيش من قاعدة "الوطية" تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك.

وقال المحجوب في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، إن "قاعدة الوطية لم يكن بها أي طائرات، ولم يتواجد بها سوى قوة محدودة لحراستها".

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش اللييى أن: "تركيا أصبحت بالفعل غازيا ومعتديا يقاتل بضباطه، وجنوده على الأراضي الليبية، ويعتدي بشكل مباشر على قواتنا المسلحة".

وتابع أنه: "خلال الأيام الماضية كبدنا المليشيات خسائر فادحة".

المحجوب: انسحابنا من "الوطية" تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك https://t.co/w0p4qQza1I — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 18, 2020

وأشار المحجوب إلى أن "الجيش الليبي مستمر في قتال العدو التركي، مهما كان حجم المواجهة، ومهما كانت التضحيات".

واختتتم، "ما حدث اليوم ستكون نتائجه إيجابية على مستقبل سير المعارك في ليبيا".

وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، اليوم الاثنين، عن بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان: "قواتنا البطلة سيطرت على قاعدة الوطية الجوية".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.