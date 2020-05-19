أمير قطر يتلقى "رسالة شفوية" من سلطان عمان

أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين، رسالة إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، حمل الرسالة الشفوية وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، حيث تضمنت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والتشاور في أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تميم بن حمد تلقى رسالة شفوية من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني.

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة #قطر تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والتشاور في ابرز القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/g6QWHV6GyL — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 18, 2020

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام قليلة من من تلقي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، وذلك في ظل الحديث عن حراك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الخليجية.

كان أمير قطر تلقى، الأحد 10 مايو/أيار، رسالة من نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال سمو الأمير المفدى له. #قنا pic.twitter.com/cj7AJH1bLl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 10, 2020

وتأتي زيارة الوزير العماني في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.