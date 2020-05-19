قطر تمدد فترة برنامج ضمانات القروض بدون فوائد لمدة سنة

مددت قطر برنامجا يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك التنمية بأن تكون القروض بلا فوائد لمدة عام بدلا من ستة أشهر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن التحرك يأتي لدعم القطاع الخاص والذي تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان بنك قطر للتنمية برنامج "الضمان الوطني" دعا لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض بدون فوائد للشركات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، 5 أبريل/نيسان الماضي.

تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص المتضرر من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد19)،وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمد فترة برنامج الضمان الوطني والذي يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك التنمية، ليصبح بدون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من ستة شهور.#قنا pic.twitter.com/11wUjzCXur — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر وبالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة".

وسجلت قطر 33969 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منهم 15 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الماضي، مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏



