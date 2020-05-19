الأردن: أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا تمثل تحديا للمؤسسات الصحية

أعلن الأردن أن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، لا تمثل أي تحدي لمؤسساته الصحية.

قال نذير عبيدات، الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة "إن أعداد المصابين اليومية لا تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الصحية لأنها معروفة المصدر".

أعداد المصابين اليومية لا تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الصحية لأنها معروفة المصدر- الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات #عاجل — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 19, 2020

ونقلت قناة المملكة قوله "إذا تضاعفت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا يصبح هناك تخوفا من الانتشار الواسع للمرض".

وتابع عبيدات أن "الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة".

وأعلنت الصحة الأردنية أمس الاثنين عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا، منها 4 حالات لسائقين أردنيين، و3 حالات لقادمين من ماليزيا".

وحسب السلطات الأردنية تم إجراء 144 ألف فحص.