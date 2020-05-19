عون ينوه بأهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد في لبنان

شدد ​رئيس الجمهورية اللبنانية​ ​ميشال عون، اليوم الثلاثاء، على​ أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار ​مكافحة الفساد​ في لبنان.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الرئيس عون التي جاءت في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا حيث أشار إلى ضرورة وصولها إلى نهايتها في كل المواضيع التي تناولتها سيما وأن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال".

وأعلن الرئيس اللبناني، أن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع اللبناني، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدى فترة طويلة مترافقة مع فساد في السلطة وترهل إداري، مما أفقد المواطن اللبناني ثقته بالدولة.

وحدد الرئيس اللبناني وجوه الأزمة الحالية في لبنان كالتالي: "أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على الاقتصاد؛ وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها؛ وأزمة وباء فيروس كورونا التي أثقلت في الأشهر الأخيرة الوضع الاقتصادي المتردي أصلا".

وأكد عون أن لبنان اتخذ قرارا بمساعدة نفسه، حيث قال "أخذنا في لبنان قراراً بمساعدة أنفسنا مع توقعنا الحصول على دعم دولي مواز يساندنا للخروج من النفق الحالي".