مصر... 3 نصائح لتجنب موجة الحر الشديدة خلال رمضان

أسدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، 3 نصائح للمواطنين لتجنب موجة الطقس الحار التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

ونصحت الوزارة بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، والالتزام بالتواجد دائما في مكان جيد التهوية.

كما وجهت بضرورة شرب سوائل كثيرة في فترة ما بين الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.

وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ارتفاع درجات الحرارة بسبع درجات عن المعدل الطبيعي.

وبحسب موقع "مصراوي"، أشار شاهين إلى أن البلاد تشهد موجة حارة عنيفة.

وقال شاهين: "تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية".

وأضاف: "درجات الحرارة يوم الأحد ستصل إلى 42 درجة مئوية. تلك الموجة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع".

وحذر مدير مركز التحليل في الهيئة العامة للأرصاد من الأماكن السيئة التهوية، ناصحا بتأخير السحور قدر المستطاع وعدم التعرض للشمس لمدد زمنية طويلة.