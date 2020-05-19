قطر تصدر بيانا بشأن ادعاءات تفشي فيروس كورونا في سجنها المركزي

أعربت قطر عن رفضها التام لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في قطر، مؤكدة أن هذا التقرير عار عن الصحة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان اليوم، إنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي دون تسجيل أي حالة وفاة، وقد تم نقل المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتي تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي، بحسب البيان.

وتابع البيان "نظرا لتفاقُم الحالة الصحية لاثنين من المُصابين بالفيروس، تم نقلهما إلى إحدى المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات، والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة قبل إعادتهما إلى السجن المركزي إثر شفائهما من الفيروس بشكلٍ كامل".

وأشار البيان إلى أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يستند إلى إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها، والتي تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جهود دولة قطر في الاستجابة لفيروس كورونا.

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، طبقت الجهات الصحية والأمنية في دولة قطر سلسلة من الإجراءات الصارمة في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

ولفت إلى أن جميع السجناء خضعوا لفحوصات طبية دورية، وتم تطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات على جميع السجناء، كما يتم التعقيم والتطهير بشكل دوري.

وأضاف البيان أن "دولة قطر فتحت سجونها لمفتشي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفتشي المنظمات الدولية بشكل دوري، وفي شهر يناير 2019، قام المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى دولة قطر والتي شملت زيارة تفقدية إلى السجون، وتؤكد دولة قطر أنها تعامل جميع السجناء باحترام وكرامة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية".

وأكد أن دولة قطر تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أن نسبة الوفيات تعد الأقل على مستوى العالم، فقد بلغ عدد الوفيات 15 حالة فقط، مع تعافى 4899 مصاباً حتى اليوم، وتتزايد عدد حالات الشفاء بواقع أكثر من 500 حالة يومياً، ومن المرجح أن يرتفع عدد حالات الشفاء في الأسابيع المُقبلة.