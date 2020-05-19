قرقاش يؤكد التزام بلاده بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاستعداد لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري لوكالة "الأونروا" في يوليو المقبل.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو".

تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو.

التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات ٦ الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

وأضاف: "التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات 6 الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".

هذا وقالت الوكالة في وقت سابق إن الأموال التي لديها لا تكفي إلا للعمل حتى نهاية مايو/ أيار الحالي.

وقالت مديرة مكتب أونروا في واشنطن، إليزابيث كامبل، في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زووم"، إن قطع المساعدات الأمريكية كان له "تأثير كبير" على قدرة الوكالة على مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت "نعمل أساسا على نحو شهري. الأموال التي بحوزتنا الآن تكفي لدفع رواتب العاملين في مجال الصحة لدينا وعددهم 30 ألفا حتى نهاية هذا الشهر".

ويخشى الكثير من اللاجئين من تراجع المساعدات الضئيلة التي يحصلون عليها خاصة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وظهور أولويات أخرى لدى الجهات المانحة.

وحجبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 2018 مساهماتها السنوية التي تبلغ 360 مليون دولار عن أونروا التي تقدم مساعدات لنحو 5.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا.