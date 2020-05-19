القوات المشتركة: مقتل 5 من الحوثيين بينهم قيادي شمال الضالع

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال إحباط محاولة تسلل في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن "عناصر من الحوثيين حاولت منتصف ليلة الثلاثاء، التسلل من بلدة صُبيرة باتجاه مواقع متقدمة في حبيل الدهنة غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع) ، وكانت تحمل أحزمة متفجرة وعبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء صنعت محلياً واستخدمت فيها مواد شديدة الانفجار إيرانية الصنع".

وأضاف أنه "تم رصد العناصر المتسللة واستدراجها والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة ومقتل 5 بينهم قيادي كبير".