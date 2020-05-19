4 نصائح لحماية الأطفال الرضع من فيروس كورونا

أعطى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، بعض النصائح للأمهات المرضعات، حتى لا ينتقل فيروس كورونا المستجد إلى الرضع.

وبحسب صحيفة "عاجل"، نصح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، الأمهات باللجوء إلى المواقع التابعة لوزارة الصحة، أو لرقم 937 في حال وجود استفسارات عما يخص مراحل الحمل والولادة والرضاعة.

وقال العالي إن أهم هذه النصائح تتمثل في

- تطهير الثدي.

- تعقيم الأسطح والأماكن.

- غسل اليدين.

- تنظيف الأدوات المستخدمة بشكل مستمر.

كما أشار إلى ضرورة استخدام الوسائل البديلة في حال وجود أي معوقات للرضاعة، ومنها حفظ اللبن (الحليب) واستخدامه لاحقا.

وأعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59854، في حين بلغت حالات التعافي 2886، ما يرفع الإجمالي إلى 31634، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 329 حالة، بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.