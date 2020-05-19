قرقاش يكشف عن حل بلاده لعودة الاستقرار في ليبيا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات.

ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت.

نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي - فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

ولفت أنور قرقاش إلى أنه لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم في ليبيا.

الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات. ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الموقف الواضح لبلاده من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك.