الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن للضغط على الدول القوية من أجل وقف التصعيد في ليبيا

دعت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلس الأمن للضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.

وأضافت:"يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع"، وفق وكالة"رويترز".

وقالت وليامز، اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن:"نظرًا لما نشهده من تدفق هائل للأسلحة والعتاد والمرتزقة على الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت:"يجب على جميع الجهات الضالعة في الصراع الليبي تعليق العمليات العسكرية على الفور… يجب أن يوقفوا النقل المستمر للعتاد والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا".

ودعا مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا جميع البلدان إلى الالتزام بحظر الأسلحة وعدم التدخل أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقم القتال، وبإمكان المجلس توبيخ الدول علنًا أو فرض عقوبات.