الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار وتحريك القوات بجميع محاور طرابلس مسافة 3 كيلومترات

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن القوات قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية في نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر.

وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي سيبدأ في تحريك القوات من مواقعها في المدينة بحلول منتصف نهار الأربعاء.

يتبع...