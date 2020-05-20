صحيفة: واشنطن تحضر مشروعا لمواجهة لبنان

كشفت صحيفة عربية، اليوم الأربعاء، عن استعداد أمريكي لمناقشة مشروع قرار يتضمن وقف المساعدات الأمريكية للحكومة اللبنانية إذا استمرت سيطرة "حزب الله" على القرار في لبنان.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر في السفارة اللبنانية في واشنطن أنه "ليس من السهل إقرار هذا المشروع لأن أعضاء الكونغرس ليسوا صوتا واحدا كما أنه يجب أن يطرح على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كي توافق عليه قبل طرحه على الهيئة العامة لمناقشته والتصويت عليه. على أن يصار إلى طرحه بعد ذلك على مجلس النواب ثم يصوت المجلسان عليه بعد صياغته في نص واحد قبل أن يوقع عليه رئيس الجمهورية".

وأشارت المصادر إلى أن "إنجاز المشروع والتصويت عليه يستوجب وقتا نظرا إلى موقف الإدارة الأمريكية الذي يؤيد عادة موقف الحكومة اللبنانية وهو مبني على حقيقة أن الحزب قوي ولا يمكن إزالة سلاحه إلا بالقوة مع المخاطر المترتبة على ذلك".

يذكر أن الصحيفة نفسها كشفت عن نوايا أمريكية بتغيير عمل ومهمات القوات الدولية المؤقتة (اليونيفيل) المتواجدة جنوبي لبنان على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بهدف ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن واشنطن تحاول تغيير تفويض قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان وذلك من خلال تعديل قواعد عملها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها.

وأضافت المصادر أن واشنطن تفكر باقتراح توسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز تابعة لـ"حزب الله" اللبناني مع تأييد غربي وأوروبي لهذه الخطوة.