الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانيين تسللوا إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخصين لبنانيين تسللا من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي بعد رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير.

ونشر الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شخصين قبل قليل مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد أن تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

إعتقلت قوات #جيش_الدفاع قبل قليل مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ان تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير. على ما يبدو الحديث عن باحثين عن العمل #لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2020

وأضاف أدرعي قائلا "على ما يبدو، المعتقلان يبحثان عن عمل".

وأطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر الأحد الماضي، الرصاص على شخص اجتاز الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج.