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    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

    الإمارات ترد على تصريحات وزير الخارجية اليمني

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    ردت الإمارات، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، التي قال فيها إن الحكومة لم تعط الإمارات شيكا مفتوحا لتعمل ما تريده، وترفض المشاريع الصغيرة في اليمن.

    فقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش: "مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا تقديرا واحتراما للتضحيات المشتركة".

    ​وكان وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد الحضرمي، قال إن الحكومة لا تريد اقتلاع الحوثي والانتقالي من اليمن إنما تريد أن يعودوا الى رشدهم.

    وأضاف في حوار أجرته قناة "بي بي سي": إن الحكومة لن تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولن تعمل على تشكيل عاصمة ثالثة للشرعية، مؤكدا أن الحكومة لم تعط الإمارات شيكا مفتوحا لتعمل ما تريد، وترفض المشاريع الصغيرة في اليمن.

    وقال الحضرمي، إن "الحكومة لم تتخل عن العاصمة صنعاء أو تصرف النظر عنها، وأنها ستعود الى العاصمة المؤقتة عدن في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن هناك حل سياسي يجب أن يأتي ولكن بعهدنا بالحوثيين لا يمكن الوصول إلى حل سياسي إلا بالضغط العسكري عليهم".

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    الكلمات الدلالية:
    أنور قرقاش, الإمارات, أنصار الله, اليمن
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