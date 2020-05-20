عون: المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى ضرر لبنان منذ الحرب السورية

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأربعاء، إن الخطة الاقتصادية تناقش مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الجذرية بدأت والهدف هو الوصول إلى حلول للمشاكل.

وأشار الرئيس عون إلى أن المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم.

وتابع "من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته".

الرئيس عون: المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم لانه من غير الجائز ان يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي ارهق كل قطاعاته — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) May 20, 2020

​وأضاف "انتهاكات إسرائيل المستمرة هي انتهاك للقرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه".