مصر... إصابة زوجة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا

أصيبت زوجة محافظ الدقهلية، شمالي مصر، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابة زوجها بالفيروس ذاته.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن التحاليل الخاصة بالمخالطين من أسرة أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أكدت إصابة زوجته بفيروس كورونا بينما جاءت نتيجة والدته وابنتيه سلبية للفيروس.

كانت قافلة من فريق الترصد بالطب الوقائي توجهت من محافظة الدقهلية لمنزل المحافظ بالقاهرة لأخذ مسحات من المخالطين له من أسرته، وتم أخذ 4 عينات من زوجته وابنتيه ووالدته، وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته إيجابية للفيروس.

وكان الديوان العام لمحافظة الدقهلية قد أعلن، مساء الاثنين، إصابة المحافظ أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى مستشفى العزل.

وأعلن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نقل المحافظ أيمن مختار إلى مستشفى العزل، بعد التأكد من إيجابية التحاليل التي أجريت له، وثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب المحافظ، في تصريح مقتضب لموقع "مصراوي": "رغم أنني المتحدث باسم المحافظة إلا أن هذا الأمر جلل ولا أستطيع أن أدلي بتفاصيل أكثر".

وأشار إلى أنه "سيتوجه إلى مستشفى المنصورة الدولي، لبيان الإجراءات المتبعة سواء بالعزل أو انتظار نتائج تحاليله الخاصة، لأنه كان يتعامل مع المحافظ بشكل مباشر".