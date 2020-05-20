ماذا وجد مسعف مصري داخل سيارة تعرضت لحادث

عثر مسعف مصري على مبلغ مالي داخل سيارة ملاكي كانت قد تعرضت لحادث سير، وسلمه للجهات المسئولة.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف المنيا (صعيد مصر) على مبلغ 136 ألف جنيها، و4 هواتف محمولة إلى جهة العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسعف أمير حسن، والسائق سيد سيد مرسال، العاملين في مرفق إسعاف المنيا، عثرا على مبلغ 136 ألف جنيه، داخل سيارة ملاكي انقلبت على الطريق الصحراوي الشرقي، وذلك بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم لأقرب مستشفي، كما عثرا على 4 هواتف محمولة بينها 2 جهاز آيفون، وهواوي داخل كرتونة لم يتم استخدامه بعد".

ومن جانبه قال الدكتور شريف مدحت، مدير مرفق إسعاف المنيا: "إن هذا التصرف النبيل ليس بجديد على رجال الإسعاف، وتكرر كثيرا في المنيا، وقبل نحو 3 أشهر سلم رجال المرفق مبلغ نصف مليون جنيه تم العثور عليها في موقع حادث".

وأشاد مدحت بالجهود التي يبذلها رجال المرفق في التحرك السريع للتعامل مع الحوادث، لإنقاذ المصابين، والحفاظ على حياة المواطنين.

وتابع مدحت: "مثلما أن رجال الإسعاف أمناء على أرواح وحياة المواطنين هم أيضا أمناء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما ما ضربوا أروع الأمثال الحية في الأمانة والنزاهة والشرف والإخلاص في العمل".