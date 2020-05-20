باحث سوري: هناك اتفاق على إعادة مناقشة الدستور لكن الخلاف على ما هو دائم ومؤقت

قال الكاتب والباحث السياسي السوري، سومر صالح، إن "هناك عودة للحراك السياسي في الأمم المتحدة بعد فترة من الجمود جراء جائحة كورونا".

وأوضح صالح في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "هناك جمودا على مستوى الأزمة السورية ولا يمكن القول إن هناك تطورات حدثت".

ولفت إلى أنه "بعد بروتوكول 5 مارس/ آذار الماضي، تم وقف إطلاق النار ولكن على الصعيد الفعلي تم خرقه من المجموعات الإرهابية وقبل جائحة كورونا تم الاتفاق على إعادة مناقشة الدستور".

وأضاف أن "البروتوكول الذي وقع بين روسيا وتركيا محل خلاف حتى في تفسيره ما بين مؤقت كما تريد سوريا وروسيا أو دائم، كما تضغط تركيا وهذا الأمر إن حصل فسوف ينهار لأنه جزء من أستانا وكل اتفاقيات تخفيف التصعيد مؤقتة وأي محاولة تركية لأن يكون هذا الاتفاق بشكل دائم سيشكل ذلك فشل ذريع".

وأشار إلى أن "المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، استفاد من هذا الجمود المؤقت لإعادة ما يسمى المسار السياسي للحل في ظل التفاهمات والتواصل الأمريكي الروسي على صعيد كورونا وكان هناك اتصالات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن أعلن أن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور. وأضاف بيدرسن أن أطراف الصراع اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن ينتهي الوضع الناجم عن تفشي وباء كورونا.