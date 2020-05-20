إصابة رئيس جامعة مصرية بفيروس كورونا

أعلنت جامعة الفيوم المصرية، اليوم الأربعاء، إصابة رئيسها بفيروس كورونا، وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي.

وقالت الجامعة، في بيان لها، أن الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، كشف عن الحالة الصحية للدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وصرح عميد كلية الطب أنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وذلك بعد شكوى رئيس الجامعة من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

‏وأوضح أنه "على الفور تم حجزه بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم، مضيفا أن حالة الدكتور أحمد جابر شديد مستقرة و يتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة.

في سياق متصل، أصيبت زوجة محافظ الدقهلية، شمالي مصر، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابة زوجها بالفيروس ذاته.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن التحاليل الخاصة بالمخالطين من أسرة أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أكدت إصابة زوجته بفيروس كورونا بينما جاءت نتيجة والدته وابنتيه سلبية للفيروس.

كانت قافلة من فريق الترصد بالطب الوقائي توجهت من محافظة الدقهلية لمنزل المحافظ بالقاهرة لأخذ مسحات من المخالطين له من أسرته، وتم أخذ 4 عينات من زوجته وابنتيه ووالدته، وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته إيجابية للفيروس.

وكان الديوان العام لمحافظة الدقهلية قد أعلن، مساء الاثنين، إصابة المحافظ أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى مستشفى العزل.