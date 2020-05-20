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    مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.

    السعودية: 74% من إصابات كورونا الجديدة ذكور

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2691 حالة في المملكة.

    وقال العبد العالي، في المؤتمر اليومي لمستجدات كورونا، إنه من حيث الجنس، كانت الإصابات بنسبة 26% من الإناث، و74% من الذكور.

    وفيما يتعلق بالفئات العمرية قال المتحدث، إن 10% من الأطفال، و87% من البالغين، و3% من كبار السن، فيما بلغت نسبة المواطنين 40%، والجنسيات الأخرى 60%.

    وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ815 حالة، فيما جاءت باقي المدن كالتالي (جدة 311، مكة المكرمة 306، المدينة المنورة 236، الدمام 157، الهفوف140، الدرعية 86، القطيف 71، الجبيل 63، الطائف 63، تبوك 49، الخبر 42، الظهران 34، حائل 33، بريدة 24، شرورة 19، الهدا 17، عرعر 17، خميس مشيط 12، أملج 12، حزم الجلاميد 12، أم الدوم 10).

    وبحسب متحدث الصحة، توزعت باقي الحالات كما يلي (وادي الدواسر 9 أبها 8 بيش 8 المجمعة 8 القويعية 8 المزاحمية 7 راس تنورة 6 القريع 6 خليص 6 حفر الباطن 6 الجفر 5 صفوى 5 ينبع 5 القوز 5 منفذ الحديثة 5 محايل عسير 4 بقيق 4 ضباء 4 القنفذة 4 شقراء 4 الخفجي 3 عنيزة 3 بيشة 3 نجران 3 سكاكا 3 جديدة عرعر 3 المذنب 2 الباحة 2 المظيلف 2 رفحاء 2 حوطة بني تميم 2 ليلى 2).

    فيما سجلت إصابة واحدة في كل من البكيرية والعيون وثول والعيدابي رابع وثريبان وصبيا ونمرة وطريف ورويض العرض وضرماء والرين وحريملاء والرفيعة والخرج.

    وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 62545 في حين بلغت حالات التعافي 33478، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 339 حالة.

    وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 10حالات وفيات، و1844 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في وقت سابق كيفية التعامل مع حالة الشك في الإصابة بكورونا، مشيرةً إلى أن فترة ظهور الأعراض أقل من 14 يوما، وأن فترة حضانة المرض قدرت حتى الآن بـ"14 يومًا أو أقل"، قبل ظهور الأعراض والعلامات السريرية على الشخص الحامل لفيروس كورونا الجديد.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, السعودية
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