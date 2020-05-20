طيران الإمارات تعيد حساباتها بشأن صفقة طائرات إيرباص "إيه380"

أفاد مصدران في القطاع بأن طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم للرحلات الطويلة المدى، تجري محادثات مع شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بشأن ما إذا كانت ستتسلم آخر ما تبقى في طلبيتها لطائرات "إيه380" العملاقة.

وللناقلة المملوكة لحكومة دبي ثماني طائرات "إيه380"من المقرر تسليمها قبل أن تنهي إيرباص في العام المقبل برنامج أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقالت المصادر إن طيران الإمارات لم تعد تريد الحصول على الطائرات الثماني "إيه380"جميعها بسبب جائحة فيروس كورونا التي انهار على أثرها نشاط السفر الجوي والتي يتوقع القطاع أن التعافي منها قد يستغرق سنوات.

وذكرت بلومبرغ، في وقت سابق، أن طيران الإمارات تجري محادثات لإلغاء خمس من الثماني طائرات "إيه380".

وأبلغت متحدثة باسم طيران الإمارات "رويترز" أن الشركة تجري "حوارا عاديا مع إيرباص فيما يتعلق بمتطلبات أسطولنا"، لكنها قالت إنها لا تعقب على محادثات تجارية.

وبسؤاله عما إذا كانت إيرباص تجري محادثات مع طيران الإمارات بشأن مصير الطائرة، قال متحدث باسم إيرباص إنها في تواصل مع جميع زبائنها، لكن تلك التفاصيل تظل سرية إلى حين الإعلان عن أي اتفاقات.

وطيران الإمارات هي أكبر مشغل في العالم للطائرة "إيه380"، إذ يضم أسطولها 115 من الطائرة العملاقة. وكانت طلبت في وقت ما شراء ما إجماله 162 طائرة "إيه380"، لكنها قلصت العدد إلى 123 في 2019.

وقالت شركة الطيران، في وقت سابق، إنها تتوقع استمرار تحليق الطائرة إلى ما بعد عام 2030.

لكن الجائحة أجبرت شركات الطيران حول العالم على إعادة النظر في ستراتيجياتها، وتدرس طيران الإمارات الآن إحالة بعض طائراتها الحالية من طراز "إيه380" للتقاعد قبل الموعد المقرر.

وقال أحد المصادر إن الإمارات تركز على تقليل كمية الطائرات المؤجرة في أسطولها.

ولإيرباص تسع طائرات "إيه380" لم تنتج بعد، بما في ذلك ثماني لطيران الإمارات وواحدة لشركة طيران (إيه إن إيه) اليابانية. وكان من المقرر تسليم آخر طائرة في 2021.