"أنصار الله" تجدد عرضا للسعودية مقابل الإفراج عن مختطفين فلسطينيين

جدّد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، عرضه الإفراج عن ضباط سعوديين بينهم طيار، أسرى لدى جماعته، مقابل إطلاق السعودية سراح كوادر من حركة حماس الفلسطينية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة له ضمن كلمات قادة "محور المقاومة" بمناسبة يوم القدس العالمي: "نجدد عرضنا للنظام السعودي بشأن إطلاق المختطفين الفلسطينيين بالاستعداد لإطلاق طيار آخر و5 ضباط سعوديين".

واتهم الحوثي السعودية بالتطبيع مع إسرائيل، بالقول: "ندين ونستنكر خطوات التطبيع والمطبعين وعلى رأسهم النظام السعودي ونعدها من الولاء المحرم شرعا".

واعتبر أن "العدو الإسرائيلي يشكل تهديدا للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف، ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار العالمي".

وقال زعيم "أنصار الله"، إن "يوم القدس العالمي يهيئ الفرصة نحو تحرير فلسطين واستعادة المقدسات وإنقاذ الشعب الفلسطيني"، ودعا الحوثي، الأمة العربية والإسلامية، إلى "تحديد موقف مسؤول وحاسم ومعلن وواضح وعملي تجاه مظلومية فلسطين".