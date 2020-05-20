تسجيل
18:45 GMT20 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    1.2 مليون اجتازوا معبر نصيب السوري الأردني بينهم 28 ألف لاجئ سوري

    لماذا يصر الغرب على إرسال المساعدات عبر المعابر السورية غير الرسمية

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/66/1042856610_0:256:2730:1792_1200x675_80_0_0_6106b619e63e0706b410e87575ec3ecf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005201045483726-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/

    أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن، على ضرورة التعاون مع دمشق بشأن نقل المساعدات الإنسانية، بدلا من إعادة فتح المعابر الحدودية.

    وأشار نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء إلى أن محاولة إعادة فتح المعابر المغلقة هي مضيعة للوقت، وأن العمل يجب أن يكون بين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع دمشق، لإيجاد طرق لنقل المساعدات عبر الأراضي السورية من خلال المعابر الحدودية المفتوحة.

    إصرار الدول الغربية

    أشار المندوب الروسي إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى المناطق خارج السيطرة كانت مؤقتة، بالنظر إلى قرار مجلس الأمن الذي أصدر في شهر يوليو/تموز عام 2014، والذي تم تمديده في يناير/ كانون الثاني الماضي لمدة نصف سنة، مع تقليص عدد المعابر إلى 2 بدلا من 4.

    اللاجئون السوريون يعودون من لبنان إلى وطنهم ومنازلهم، بيت جن، سوريا
    © Sputnik . Michael Alaeddin
    عودة ملف التهريب للواجهة... هل يفتح الباب لعودة العلاقات بين لبنان وسوريا؟

    وعن سبب إصرار الدول الغربية على الاستمرار بالعمل بهذا القرار، يقول عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" بأن كلام المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة ينطق بلسان حال الجمهورية العربية السورية.

    ويتابع: "يبدي المندوب الروسي استغرابه منذ اليوم الأول للعدوان على سوريا وحتى الآن، كيف أن الدول الغربية تحاول منذ البداية إدخال الأسلحة والمعدات العسكرية بحجة المساعدات الإنسانية، سواء كان لتنظيم داعش الإرهابي أو لجبهة النصرة أو حتى للفصائل الإنفصالية".

    ويواصل الحاج حديثه: "إن كانت هذه المساعدات فعلا إنسانية وصادقة، فيجب على هذه الدول أن تعطي أوامر للجماعات الإرهابية بفتح هذه المعابر، من أجل أن تقوم الدولة السورية بتقديم المساعدات لمواطنيها".

    ويضيف: "الدولة السورية قامت بفتح معابر أكثر من مرة مع جبهة النصرة أو تنظيم داعش الإرهابي، لكن هذه المجموعات رفضت إدخال أي مساعدات من الحكومة السورية إلى المواطنين المحاصرين هناك".

    وفي حوار لـ"سبوتنيك" مع الخبيرة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية ماريا مخموتوفا، ترى بأنه من الواضح بالنسبة للدول الغربية أن نقل المساعدات الإنسانية كما يقولون، عبر نقاط غير خاضعة لسيطرة دمشق أو روسيا، حيث لا يمكن أن يفحص أحد هذه المساعدات، سيكون ميزة بالنسبة لهم.

    وتواصل مخموتوفا: "هذا لن يسمح فقط بإدخال المساعدات الإنسانية، بل سيمكنهم من إدخال المساعدات العسكرية والأسلحة والذخائر، بل والمسلحين أيضا، وهذا ما يدفعهم إلى الإصرار على ذلك".

    فوائد جيوسياسية

    دعا المندوب الروسي نيبينزيا الدول الغربية إلى الكف عن الاسترشاد باعتبارات الفوائد الجيوسياسية التي لا علاقة لها بالمبادئ الإنسانية، وحول قصده من هذا الأمر يقول البرلماني السوري مهند الحاج علي: "إصرار الدول الغربية على ذلك يحمل وجهان، أولهما رغبة هذه الدول وعلى رأسها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بمد يد العون العسكري ونقل المساعدات العسكرية بعيدا عن أعين الحكومة السورية".

    اللاجئون السوريون يعودون من لبنان إلى وطنهم ومنازلهم، بيت جن، سوريا
    © Sputnik . Michael Alaeddin
    سوريا تغلق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين

    ويتابع: "فإذا كانت صادقة بأن هذه المعونات هي إنسانية وتذهب لمواطنين مدنين وليس لإرهابيين، فليدعوها تدخل من معابر الدولة الرسمية، ومن الناحية الأخرى وهي سياسية، تحاول الولايات المتحدة إضفاء شيء من الشرعية على وجود هذه التنظيمات الإرهابية، باعتبارها مكونات سياسية". 

    ويواصل الحاج علي كلامه: "لأن هذه الدول تريد أن تكرس واقع التقسيم في سوريا من خلال اعتبار الأراضي التي تحتلها التنظيمات الإرهابية على أنها مكونات سياسية وليست مجموعات إرهابية تحتل أراضي، وهي تريد إرسال المساعدات إلى هذه المناطق على أساس هذان الاعتباران". 

    فيما ترى الخبيرة الروسية ماريا مخموتوفا بأن دعوة نيبيزيا تأتي لمنع الدول الغربية من القيام بكل ما هو ممكن لإضعاف موقف دمشق الرسمي، وهذا ما ترجمته موسكو في الدعوة المتكررة إلى التخلي عن هذه الآلية نظرا لخضوع الكثير من المناطق لسيطرة الحكومة السورية.

    مساعدات غربية

    وعما إذا كانت هناك مساعدات غربية تدخل إلى سوريا، نفى عضو مجلس الشعب علمه بأي مساعدات إنسانية تدخل إلى البلد، ولكنه شدد على أن دخولها عبر المعابر غير الرسمية مرفوض لدى الدولة السورية رفضا قاطعا.

    ويستطرد الحاج علي: "إذا كانت فعلا هذه الدول تريد مد يد العون إلى الشعب السوري فلتتعاون مع الحكومة السورية، أو على الأقل مع أصدقائها وحلفائها أو على الأقل مع الوسطاء الروس في هذا الموضوع".

    بدورها تشكك الخبيرة الروسية بإرسال أي مساعدات إنسانية إلى الأراضي السورية، وخصوصا في زمن كورونا، وتضيف: "أشك في أن المساعدات الإنسانية الحقيقية تأتي الآن من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، هذه البلدان لديها الآن الكثير من مخاوف الرعاية الصحية، وهم أنفسهم بحاجة إلى المساعدة، وفي هذا التوقيت مشاكل الشعب السوري ليست من مشاكلهم".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ميكانيكي السيارات، الروسي سيرغي كولاغين، يصنع منحوتات فريدة من قطع غيار السيارات المستعملة
    "ثورة الآلات"...ميكانيكي روسي يصنع مجسمات عجيبة من قطع غيار السيارات
    ترامب يصف الديمقراطيين بالمجانين
    ترامب يصف الديمقراطيين بالمجانين
    قائمة الأكثر مبيعا لهواتف الأندرويد في الربع الأول من 2020
    قائمة هواتف "أندرويد" الأكثر مبيعا في الربع الأول من 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك