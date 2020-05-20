جنود الجيش السوري يطردون رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة... فيديو

منع جنود الجيش العربي السوري رتلا أمريكيا من عبور أحد الحواجز العسكرية في ريف مدينة الحسكة.

ووفق مقطع فيديو، وصل إلى سبوتنيك، أجبر الجنود السوريين الرتل الأمريكي على العودة من حيث أتى.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن حاجزاً تابعاً للجيش العربي السوري (الفوج 123 مشاة "كوكب") قام بمنع رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، يضم 4 مدرعات، من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف بلدة تل تمر الغربي شمال غربي الحسكة السورية.