الإمارات تكشف حقيقة إقامة صلاة العيد في البيوت

حسمت الإمارات، اليوم الأربعاء، الجدل حول مدى إقامة صلاة العيد في البيوت دون خطبة.

ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الأربعاء، عن عبد الرحمن الشامسي، المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، أن صلاة العيد ستقام في البيوت دون خطبة.

وأكد الشامسي أنه بعد الانتهاء من بث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت في المساجد، سينادي المؤذن "صلاة العيد في بيوتكم" إعلاما للناس بحين موعد صلاة العيد.

وشدد الشامسي على أهمية الحرص على إظهار الفرح والسرور بالعيد، والتعامل مع الظروف الراهنة بإيجابية، من خلال تبادل التهنئة بالعيد مع الأسرة والأقارب والجيران والأصحاب، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مع البعد التام عن الزيارات المباشرة واللقاءات العائلية، حفاظا على صحة الجميع.