الصحة السورية: أجرينا 1500 مسحة أنفية للقادمين من الخارج والنتائج تظهر تباعا

أعلنت وزارة الصحة السورية إجراء 1500 مسحة أنفية للقادمين من الخارج، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا منذ عشرين يوماً.

وأكد معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة الدكتور عاطف الطويل في بيان وزاري نشرته وكالة "سانا" للأنباء أن "عدد الذين خرجوا من مراكز الحجر الصحي بلغ 1156 من أصل 2270 شخصا وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر الخطوط الجوية السورية".

ولفت البيان إلى أن "الفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سوريا نحو 1500 مسحة أنفية تظهر نتائجها تباعاً وحسب توافر الكيتات الخاصة بالتشخيص المخبري للفيروس".

ونوه البيان أن "الوزارة تواجه صعوبة في تأمين هذه الكيتات نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية".

ودعت الوزارة المواطنين مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد إلى تجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين وخاصة الأشخاص الذين يشعرون بأعراض تنفسية وتجنب العناق والاكتفاء بالتلويح والإيماء للتحية والتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة والمشكوك في سلامتها.

جدير بالذكر أن عدد الحالات المسجلة بكورونا في سورية بلغ حتى الآن 58 إصابة، شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3 حالات، لتبقى 19 حالة قيد العلاج، منها 14 لقادمين من الخارج.