متحدث الخارجية بحكومة الوفاق لـ"سبوتنيك": روسيا قادرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا حال قررت ذلك

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي، مساء اليوم الأربعاء، إن روسيا قادرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا حال قررت ذلك.