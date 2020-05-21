بيان عاجل من مصر بعد مزاعم إصابة وزيرة الصحة بفيروس "كورونا"

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إصابة الوزيرة هالة زايد، بفيروس كورونا، مؤكدا أن الشائعات عن إصابتها بالمرض، غير صحيحة بالمرة.

وقال "الوزيرة بصحة جيدة، وتباشر مهام عملها بشكل طبيعى"، مضيفا أنها "ستقوم بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم الخميس، مما ينفى كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، حول خبر إصابتها".

وسجلت مصر، أمس الأربعاء، أعلى معدل يومي من إصابات فيروس كورونا المستجد، وذلك بتسجيل 745 حالة إيجابية جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 14229. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في البيان اليومي لها، عبر موقع "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 666 حالة وفاة.