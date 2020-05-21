الخارجية الروسية: لافروف يناقش الوضع في ليبيا مع نظيره التركي عبر الهاتف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في ليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "استكمالا للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 18 أيار/ مايو من هذا العام، تم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا".

وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى أهمية التوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بينهما يوم 18 أيار/ مايو، الوضع في ليبيا، معربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك.