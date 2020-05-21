ضاحي خلفان يتوقع تحكم "قوى شريرة" بالعالم والبشر بعد كورونا

توقع نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان شكل العالم ما بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وكتب خلفان تغريدة على حسابه في تويتر، يقول: "كل يتحدث عن ما بعد كورونا... ولكن ما بعد كورونا سيكون العالم مسيرا من قوى شريرة همها السيطرة على العالم والتحكم في البشر والاستحواذ على الاقتصاد".

وأعلنت جامعة جون هوبكنز، اليوم الخميس، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الخمسة ملايين.

وقالت الجامعة في بيان لها: "بحلول تمام الساعة الـ8.50 بتوقيت موسكو، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 5000038 حالة، وتوفي نتيجة الإصابة بالفيروس 328172 شخصا".

كل يتحدث عن ما بعد كورونا... ولكن ما بعد كورونا سيكون العالم مسيرا من قوى شريرة همها السيطرة على العالم والتحكم في البشر والاستحواذ على الاقتصاد . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 21, 2020

وأوضحت الجامعة ان عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في العالم نحو 1899350 شخصا.

هذا وتقوم جامعة جون هوبكنز بجمع المعطيات من السلطات المحلية والفدرالية والإعلام وغيره من المصادر حول "كوفيد -19".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19"، "جائحة.

يذكر أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة.