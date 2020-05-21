الصناعة السعودية: حولنا المصانع للعمل على سد احتياجات كورونا

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية إن القطاع الصناعي لديه قدرة فائقة على التفاعل وديناميكية العمل وأن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت ذلك على كل المستويات.

وأضاف مازن الحماد، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بالاحتياج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية: هذه الأزمة أثبتت ولله الحمد قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في وطننا على التفاعل الكبير وديناميكية العمل، حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بالاحتياج. — واس العام (@SPAregions) May 21, 2020

​وأشار الحماد، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، إلى وجود 6 مصانع للكمامات الطبية، و 60 مصنعاً للمعقمات، وتوفير 5 ملايين كمامة بشكل أسبوعي، وتوفير 3600000 معقم بشكل أسبوعي داخل المملكة.

وأكد الحماد على أن "الصندوق الصناعي قام بإطلاق الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، كما قدم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية".

ولفت إلى أن "العدد الإجمالي للمستفيدين من مبادرات الصندوق وصل إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يقدر بــ 3.7 مليارات ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن".