"حماس" تعلن إغلاق معابر غزة للأفراد تماما حتى نهاية يونيو

قال القيادي بحركة حماس الفلسطينية خليل الحية، إن ارتفاع أرقام المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة مؤشر ونذير خطر كبير يتهدد القطاع.

وحسب "المركز الإعلامي الفلسطيني"، أعلن خليل الحية في مؤتمر صحفي مع وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، أنه سيتم إغلاق معابر غزة للأفراد تماماً حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.

وأكد القيادي في حركة حماس أنه يجب الالتزام بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد قطاع غزة.

وفي قطاع غزة حيث لم تظهر حالات إصابة بكورونا خارج مراكز الحجر الصحي، قال مسؤولون بحركة حماس إن الإغلاق الكامل ليس مطلوبا حتى الآن. وأقبل الناس بالآلاف على الأسواق والمتاجر ولم يكن أحد منهم يضع كمامة سوى عدد ضئيل.

خليل الحية: سيتم إغلاق معابر غزة للأفراد تماماً حتى نهاية يونيو 2020. pic.twitter.com/RxaXGUCMWT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 21, 2020

وأعلن المسؤولون الدينيون في القطاع عن عودة تدريجية لفتح المساجد في 22 مايو/ أيار بعد شهرين من إغلاقها.