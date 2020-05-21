وزير المالية العراقي في السعودية... ونائب الرئيس الإيراني يتصل بالكاظمي

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عن زيارة لوزير المالية علي علاوي إلى المملكة العربية السعودية.

وحسب موقع "بغداد اليوم" توجه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، إلى السعودية، لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب أن "وزير المالية علي علاوي توجه إلى المملكة العربية السعودية، مبعوثا من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار".

من جهة أخرى تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، هنأه على تولي المنصب ونيله ثقة ممثلي الشعب.

وأكد جهانغيري تطلع بلاده إلى "تعزيز العلاقات ومعالجة نقاط الخلاف، وتأييد إيران لأخذ العراق دورا قويا في المنطقة، استنادا إلى تماسك سيادته ووحدة أراضيه".

وناقش الجانبان الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ومعاودة اجتماعاتها بعد الوباء، ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.