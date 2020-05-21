ظريف مخاطبا بومبيو: لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو شعوركم بالذنب

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف عبر حسابه الشخصي على التويتر، أكد فيها أن الولايات المتحدة والغرب يخافون من الديمقراطية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
'Bibi-Firsters'—whether in Foggy Bottom or 1600 Penn—are complicit in all Israeli crimes against humanity.— Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020
They will have to account for EVERY aggression—from the usurping of Palestinian land & apartheid under the 'Deal of Century' to enabling murder of children with US weapons. pic.twitter.com/uPKzrkco1q
وقال ظريف إنه أمر مثير للاشمئزاز أن يقوم من وجدت حضارتهم "الـحل النهائي" في غرف الغاز بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء.
وأضاف ظريف: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".
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