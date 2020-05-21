تسجيل
17:02 GMT21 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العاصمة السعودية الرياض

    الإصلاحات الاجتماعية في السعودية لم تتوقف... آخرها إلغاء عقوبة الجلد في القضايا التعزيرية

    © AFP 2020 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104059/29/1040592917_0:108:3072:1836_1200x675_80_0_0_faa99f57568e703cad3b056098fa88b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005211045496446-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    خلال السنوات الأخيرة تحولت المملكة العربية السعودية إلى محط أنظار وسائل إعلام العالم، نتيجة للتحولات والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي كان مجرد الحديث عنها يستوجب العقاب.

    ومؤخرا أثار تعميم من وزارة العدل السعودية للمحاكم برفع عقوبة "الجلد" في بعض القضايا التعزيرية، تساؤلات كثيرة عن مغزى التعميم وهل هو تمهيد لرفع تطبيق الحدود الشرعية في المملكة... وما مدى تقبل السعوديين لمثل تلك التحولات والتغيرات السياسية والاجتماعية في ظل الرؤية التي أطلقتها المملكة 2030؟

    عقوبة الجلد

    قال عبد الله السعدون النائب السعودي في البرلمان العربي، إن التعميم الذي نشرته وزارة العدل يتعلق بتحديد تطبيق عقوبة الجلد على الأمور التي ذكرها القرٱن صراحة وحددت بدقة.

    وأضاف السعدون لـ"سبوتنيك" :"بخلاف ما ذكر في القرٱن تكون تلك القضايا تعزيرية، ويكتفى فيها بعقوبة السجن أو العقوبة المادية أو البديلة، والأمر الذي صدر هو إلغاء الجلد في مسائل التعزير، وكان قبل ذلك يحكم بالجلد، اليوم لا جلد إلا في الحدود كالزنى والسرقة".

    إجراءات قانونية

    وقال الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات  في الرياض لـ "سبوتنيك": "إن رفع عقوبة الجلد عن القضايا التعزيرية بالمملكة هو نوع من الإجراءات القانونية والتشريعية وليست إلغاء للحدود الشرعية، وتعميم وزارة العدل على المحاكم يصب في هذا الاتجاه".

    التدرج في النقل

    ومن جانبها، قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان وتصحيح الخطاب الديني في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" :"لا أعلم مدى تقبل المواطن السعودي لمثل هذه الأمور والتغييرات الاجتماعية، إذا طرحت بشكل رسمي في مجتمع محافظ منذ قرون طويلة".

    الرياض، المملكة العربية السعودية
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    السعودية تلغي عقوبة الجلد التعزيرية
    وأشارت زين العابدين إلى أن التغييرات الاجتماعية في المجتمعات المحافظة يحتاج إلى تدرج وليس عملية نقل مفاجئ، فلا يمكن الانتقال بالمجتمع من مجتمع كان به الكثير من المحرمات والممنوعات وبشكل مفاجئ إلى كل شيء مباح، كما أثير من قبل حول عملية الاحتفال الرسمي برأس السنة الميلادية، قلت وقتها لا أعتقد أن المواطن السعودي يمكن أن يتقبلها بسهولة، رغم أن الكثير من البلدان العربية تحتفل، لكن المملكة لها وضع خاص ولا يمكن أن تتقبل العقلية السعودية هذا الأمر ببساطة.

    وحول أن بعض هذه الأمور من متطلبات السياحة والانفتاح على العالم، قالت زين العابدين :"إن السائح الغربي يأتي للمملكة ويعلم أن بها تلك الممنوعات، فلا أعتقد أن السعوديين يحتفلون بالكريسماس مثلا بشكل رسمي، ولكن يمكن أن يحتفل البعض بشكل شخصي برأس السنة، رغم أن المملكة لا تحتفل بالسنة الهجرية ولا تقر أعيادا سوى العيدين "الفطر والأضحى"، ولم يكن يطلق على اليوم الوطني لفظ عيد وطني إلا من فترة قريبة، فلا يمكن للسعودية أن تبيح المحرمات من أجل السياحة".

    حرية الاختيار

    قال عبده خال، الكاتب والروائي السعودي: "إن سلوك الفرح هو سلوك خاص جدا لا تقام له احتفاليات وفقا للنهج المتبع في المجتمع السعودي، فإذا كان هناك انفتاح سياحي حول العالم، فإن المسألة سوف تظل كما هي بأن الناس لهم حرية الاختيار في الاحتفال من عدمه، وهم من يقررون قبول تلك التغييرات الاجتماعية أم لا بشكل شخصي".

    وأضاف الروائي السعودي لـ"سبوتنيك": "أنا كإنسان أعيش في الوسط الاجتماعي السعودي أعلم جيدا أن هناك أفرادا كثر يحتفلون بمناسبات معينة مثل رأس السنة الميلادية منذ سنوات دون أن يكون هناك توجيه رسمي، وبشكل عام الفرح والاحتفال لا يحتاج إلى قرار رسمي، وأي احتفالية هي مناسبة خاصة يمكن ممارستها أو لا تمارسها".

    الانفتاح على العالم

    وقال خال: "بالنسبة لي كروائي وكاتب من أراد أن يفرح فليفرح، عبر الزمن لا يمكن لأي سياسة أن تكون مغلقة، وطبيعة السياسة هي التداخل مع الأشياء في جميع أنحاء العالم، فإذا كان هناك تهنئة، الدولة تهنىء، وإذا كان هناك حزن، الدولة بشكل رسمي تقدم واجب العزاء، وهذا الأمر رسمي أن يكون بينك وبين الدول علاقات، هذا بخلاف الشكل الشخصي، حيث يمكن للفرد أن يجتمع مع بقية الأفراد أو مجموعة منهم ويفرحون.

    الحلم والحقيقة

    وقال الكاتب السعودي سعد الصويان في مقال له بجريدة عكاظ في 15مايو/أيار الجاري، إن المملكة العربية السعودية خلال مدة قصيرة لا تزيد على بضع سنين اتخذت عددا من القرارات الشجاعة والمفصلية في تاريخ نهضتها الحديث، قرارات كنا حتى عهد قريب نرى أن مجرد الحلم بها من المحظورات، كلما صدر واحد من هذه القرارات ظننّا أننا وصلنا نهاية المضمار وتسلقنا رأس جبل الجليد، ثم نتفاجأ في اليوم التالي بخبر آخر يثلج الصدور ويشرح النفوس، مجتمعنا يمر بثورة ثقافية واجتماعية ليس فيها إطلاق نار ولا سفك دماء، ثورة تختصر الزمن وتنعدم فيها الخسائر في الممتلكات وفي الأرواح، ربيع عربي وردي تتحقق فيه الأحلام الكبار وتُختصر فيه المسافات الطوال.

    وتابع الكاتب السعودي: "في البدء كنا نتوقع أن الأمر سيتوقف عند تمكين المرأة ومنحها الولاية والسماح لها بالقيادة، كنا نرى أن هذا بحد ذاته إنجاز كبير يصعب تخطيه، فإذا بالدولة تسمح للنساء بحضور الحفلات والاستمتاع بالمباريات الرياضية من على مدرجات الملاعب، وقبل ذلك تفرض هيبتها وتكف أذرع رجال الهيئة عن ممارسة هوايتهم في مضايقة النساء في الأماكن العامة وعن ملاحقة الناس الأبرياء وجلد ظهورهم بخيزراناتهم".

    © REUTERS / Waleed Ali
    أمر ملكي سعودي بشأن عقوبة الإعدام
    وأضاف: "بعد ذلك  نتفاجأ بهيئة الترفيه تفتح دور السينما وتنهال علينا ببرامجها الترفيهية وحفلاتها الغنائية، وعرف الشعب السعودي -رجالا ونساء- ولأول مرة معنى الفرح والبهجة في بلده وعلى أرض وطنه، وعدا هيئة الترفيه، فإن وزارة الثقافة بقيادة وزيرها الشاب تعمل ليل نهار على إعداد الاستراتيجيات والهيكليات والكوادر لإعادة فتح المسارح وتعليم الشباب الموسيقى والتمثيل والإنتاج الفني وحصر موروثنا الفني بكل أجناسه وفي كل المناطق والشرائح الاجتماعية، ومما يثلج الصدر ويشرح النفس أن ذلك كله يتم بأيد سعودية".

    وتنتهج المملكة العربية السعودية حاليا رؤية إصلاحية "2030" ترتكز على عدد من المحاور في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، رؤية منفتحة على الحاضر المتطور متصلة بالماضي الوسطي، تعطي مساحات أكبر من الحرية للمواطنين وبشكل خاص النساء، وبعد أن كان أقصى طموح المرأة قيادة السيارة في الشارع، شغلت اليوم أعلى المناصب وخرجت للشارع في الشواطىء النوادي ودخلت المسرح وسمح لها بالسفر، الكثير والكثير مازالت تحمله الرؤية السعودية خلال السنوات القادمة. 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
    "السريع" و "المثالي"...سفن وغواصات أسطول المحيط الهادئ الروسي
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    أغنى مليارديرات صناعة الدواء والأجهزة الطبية في العالم
    أغنى مليارديرات صناعة الدواء والأجهزة الطبية في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك