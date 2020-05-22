اليمن... وصول مساعدات طبية من "الصحة العالمية" والسعودية والإمارات لمواجهة "كورونا"

أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، وصول معدات ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن وزير الصحة اليمني د. ناصر باعوم، إن "100 سرير عناية مركزة مقدمة من منظمة الصحة العالمية وصلت وسيتم توزيعها على المحافظات لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف أن "البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في حضرموت (شرق اليمن)، تسلم أيضاَ الدفعة الثانية من المساعدات الصحية الخاصة بمكافحة كورونا والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و5 شاحنات تحمل مساعدات صحية خاصة بمكافحة الوباء من الهلال الأحمر الإماراتي".

وذكر أنه "تم تسليم المساعدات لبرنامج الإمداد الدوائي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وسيوزع كافة الدعم على جميع المحافظات".

في سياق متصل، ناقش وزير الصحة اليمني، خلال اجتماع، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرغ، وسفيرا فرنسا كريستيان تستو، وهولندا إيرما فان ديورن، مستجدات الأوضاع الصحية في اليمن، حسب وكالة "سبأ".

ودعا باعوم خلال الاجتماع، إلى "إرسال خبراء وفرق طبية لتشخيص الأوبئة ومساندة الكادر الصحي في اليمن"، مؤكداً أن "الحكومة ستقدم الدعم والمساندة للفرق الطبية والخبراء، وستعمل كل الإجراءات اللازمة والكفيلة للقيام بأعمالهم وتسهيل انتقالهم بين المحافظات".

وأوضح أن:

"تفشي الأوبئة في عدن وعدد من المحافظات، يستدعي التدخل العاجل من المجتمع الدولي والمانحين لتقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن".

وطالب وزير الصحة اليمني، المجتمع الدولي بـ"ممارسة الضغوطات على الحوثيين، للإفصاح عن حالات الاصابة بكورونا، والسماح للمنظمات الأممية والإقليمية بالعمل على تقديم الدعم في المناطق غير المحررة، وعدم فرض قيود على عملها".

وحذر باعوم من "أن إخفاء أي حالات إصابة بالفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة سيؤدي إلى انتشار الوباء على نطاق واسع ويصعب حينها مواجهته".

ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين، 197 حالة بينها 7 تعافي و34 وفاة.