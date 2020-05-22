ظريف: "صفقة القرن" مؤامرة ويجب الاستفتاء عليها

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن مؤامرة "صفقة القرن" العنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها.

ونشر ظريف تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن "يوم القدس العالمي هو يوم إحياء الحق الفلسطيني، وأن الاحتلال والمستوطنات إلى زوال".

يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والإحتلال والمستوطنات الى زوال.

إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة و أخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين.

مؤامرة صفقةالقرن العنصرية اثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها.

الإستفتاء هو الحل — Javad Zarif (@JZarif) May 22, 2020

وأضاف في تغريدته التي نشرها باللغة العربية، بأن "إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان، والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين"، منوها إلى وجوب الاستفتاء على "صفقة القرن"، باعتباره الحل الأنجع للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط"

وكتب وزير الخارجية الإيراني تغريدة سابقة له مساء الخميس، قال فيها "من يمكثون في "فوغي بوتوم" أو 1600 شارع بنسلفانيا، هم شركاء في جميع جرائم إسرائيل ضد البشرية".

'Bibi-Firsters'—whether in Foggy Bottom or 1600 Penn—are complicit in all Israeli crimes against humanity.



They will have to account for EVERY aggression—from the usurping of Palestinian land & apartheid under the 'Deal of Century' to enabling murder of children with US weapons. pic.twitter.com/uPKzrkco1q — Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020

ويقصد ظريف بـ"شارع فوغي بوتوم"، مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، أما مبنى البيت الأبيض، فيقع في 1600 شارع بنسلفانيا.

وخاطب وزير الخارجية الإيراني نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وبعض الدول الأوروبية، في تغريدة ثالثة، بأنه "لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".

Disgusting that those whose civilization found a "Final Solution" in gas chambers attack those who seek a real solution at the ballot box, through a REFERENDUM.



Why are US and West so afraid of democracy?



Palestinians should not have to pay for your crimes, or for your guilt. pic.twitter.com/0jjB9jaljw — Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020

وقال ظريف إنه أمر مثير للاشمئزاز أن يقوم من أوجدت حضارتهم "الـحل النهائي" في غرف الغاز بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء.

وأضاف ظريف: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".