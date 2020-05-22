حادث سير يودي بحياة 43 شخصا في دارفور... فيديو

وذكر بيان للشرطة، اليوم الجمعة، بأن حادثا مروريا وقع في منطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور بين جرار من منطقة شنقل طوباي، وسيارة ركاب نيسان، أدى إلى وفاة 43 مواطنا وإصابة 31، وأشار البيان إلى اشتعال النيران في الشاحنة بعد الاصطدام.

حزن عميق و قلوب مكسورة انا و اهلي و ابناء بلدي مرشنج ب (دارفور)

حادث مروري من اقوي الحواث التي وقعت مؤخرا عدا ذلك لموت اكثر من 80 شخص رجال و نساء

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمهم و اغفر لهم يارب pic.twitter.com/oPFNDwuZda — Logman (@Logman93461889) May 21, 2020

ولا تزال السطات السودانية تفرض منعا للحظر بين المناطق منذ 16 أبريل/ نيسان الماضي، بعد انتشار جائحة كورونا، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 3180 إصابة بالفيروس، توفي منهم 121 شخصا.

ويشهد إقليم دارفور نزاعا منذ عام 2003، أدى إلى مقتل ما يزيد عن 300 ألف شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة، كما تسبب بنزوح أكثر من مليونين ونصف المليون شخص من منازلهم، وبسبب ذلك تعاني الطرق في تلك المنطقة من غياب الصيانة، ما يؤدي إلى الكثير من حوادث السير.