مصر… الصحة تكشف حقيقة تقديم خدمة تحليل كورونا في المنازل

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على موقعه الرسمي في "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة تحليل فيروس كورونا في المنازل، أمر غير صحيح.

وأكد المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، أن تحليل الـ "pcr" للكشف عن فيروس كورونا يتم في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، وبعض المستشفيات الجامعية فقط.

وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة الصحة تشدد على تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 333 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.