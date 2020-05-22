"العلاقات الخارجية" في البرلمان العراقي: السعودية تستطيع تقديم الكثير لبلدنا

صرح النائب مثنى أمين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، بأن المملكة العربية السعودية دولة ذات ثقل وأهمية في المنطقة وهي دولة كبيرة وغنية تستطيع أن تقدم الكثير للعراق.

جاء ذلك في حديث أدلى به أمين لـ"السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، أوضح فيه أن زيارة وزير المالية علي علاوي للمملكة العربية السعودية جزء من ملف تقوية علاقات العراق مع دول الجوار.

وتابع أمين: "هناك العديد من الأزمات التي يمر بها العراق على كافة الأصعدة، كالأزمة الاقتصادية وأزمة النفط ووباء كورونا، إضافة إلى تجدد هجمات بعض خلايا داعش الإرهابية، ناهيك عن الأزمات السياسية التي عصفت بالبلد وجعلته في فراغ إداري"، مبينا أن " الحكومة بدأت تتعافى شيئا فشيئا، ويعتبر ملف تقوية العلاقات مع جيران العراق هو أمر مهم وضروري في هذه المرحلة".

وأضاف أمين، أن "السعودية لها صلة مباشرة بقضية انخفاض أسعار النفط عالميا، بالتالي فإن التحرك عليها لمناقشة ملف النفط هو شيء ضروري"، لافتا إلى أن "هناك ملفات أخرى عديدة ومهمة ولا نعلم هل سيتم طرحها أم لا، خلال زيارة وزير المالية إلى السعودية، كقضية إمدادات الغاز والكهرباء كبديل عن الإمدادات القادمة من إيران نتيجة للضغوط الأمريكية ومن الممكن أن تقدم لنا أسعارا أفضل في قضية استيراد الغاز والكهرباء".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد أوفد وزير المالية علي علاوي إلى السعودية لبحث عدد من الملفات، وبحسب تقارير رسمية، فإن علاوي سيبحث في السعودية العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار.