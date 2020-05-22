الشرطة السعودية تقبض على شخصين بسبب فيديو أثار ضجة

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وآخر قام بالتصوير، بعد إثارتهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها قبضت على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض به، وأيضا موثق الواقعة الذي نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "وس".

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بالفيديو.. شاب يتباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش في أحد شوارع الرياض، ومطالبات بضبطه ومحاسبته pic.twitter.com/xGxZXLs63k — مجتمعنا (@KSASociety) May 21, 2020

ونقلت الوكالة عن العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن عملية القبض جاءت بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره.

وأشار التويجري إلى أن الموقوفين وهما مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.