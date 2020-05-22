كمامات مجانية للمستضعفين في الجزائر

أعلن لطفي بن باحمد، الوزيرالمنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، بأن كمامات مجانية ستوزع على المواطنين "المستضعفين" في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للإذاعة الجزائرية فإن باحمد قال عقب الندوة الصحفية اليومية المخصصة لحصيلة وباء كورونا في الجزائر، إن الولاة سيقومون بتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا من نهاية الأسبوع الحالي، حيث سيتم توزيع ملايين الكمامات مجانا.

لطفي بن باحمد : الولاة سيوزعون الكمامات مجانا لفائدة المواطنين نهاية هذا الأسبوع https://t.co/lbUvxDeWVd — أخبار دزاير (@akhbardzair) May 22, 2020

وأضاف باحمد أن الولاة تلقوا تعليمات من أجمل ضمان عملية التوزيع لصالح الأشخاص المستضعفين عبر 48 ولاية، من أجل الاستفادة من وسائل الحماية ضد تفشي فيروس كورونا، فيما ستكون الكمامات القماشية متوفرة في الصيدليات.

وكشف الوزير المنتدب أن الاجتماع الحكومي الذي شمل 7 وزارات، من أجل وضع سياسة لإنتاج الكمامات وتوزيعها، حيث أن الحكومة قررت أن يكون ارتداء الكمامات إلزامي بداية من أول أيام عيد الفطر، حيث سيتراوح سعرها من 40 دينارا جزائريا للكمامات القماشية، و90 دينارا للأقنعة الجراحية.