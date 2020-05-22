مسؤول: مصر في مقدمة الخريطة العالمية لتصدير الحاصلات الزراعية

صرح عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، بأن بلاده في مقدمة الخريطة العالمية لتصدير المحاصيل الزراعية.

وأكد الدمرداش، في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن موسم تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر يبدأ من شهر سبتمبر كل عام وحتى نهاية أغسطس/ آب، حسبما ذكرت صحيفة "صدى البلد".

وأشار المسؤول المصري إلى تأثر الحاصلات الزراعية في مصر وانخفاضها بمعدل 200 ألف طن والذي يعود بدوره لأزمة فيروس كورونا ونتائجها الوخيمة في باقي دول العالم أيضا.

وأشاد الدمرداش بأن مصر تتصدر تصنيف الدول الأكثر تصديرأ لحاصلات البرتقال، والفراولة وأيضأ البطاطس، لافتأ إلى أن هناك 3 دول تنافس مصر فيما يخص معدل تصدير الحاصلات الزراعية هي أسبانيا، وتركيا، والمغرب، لافتا إلى أن مصر تم وضعها على مقدمة الخريطة العالمية الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية.

وتابع عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموالح شهدت إقبالأ كبيرأ على شرائها عقب أزمة كورونا خاصة لإحتوائها على فيتامين c والذي يعمل بدوره على تقوية جهاز المناعة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".