الحكومة المصرية تكشف حقيقة تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق.

وقال المركز عبر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق أو أي محاصيل زراعية أخرى.

وشددت وزارة الزارعة على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المعنية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المحاصيل سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه يتم تطبيق منظومة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة، وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع، من أجل التوسع في فتح أسواق جديدة، في إطار خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.