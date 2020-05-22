الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن "انهار فعليا" مع تفشي فيروس كورونا

صرحت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية فيه "فعليا"، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.

وفي إشارة لمنظمات الإغاثة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف، "نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن. الوضع مقلق بشدة، هم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعليا".

وأضاف "إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين (الطبي) ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 وفاة بفيروس كورونا وفقا لأحدث بيانات. لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.